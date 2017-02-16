Bakan açıkladı! Bir fon daha geliyor...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Başbakan başkanlığında Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulacağını, Ar-Ge ve teknoloji için 12.5 milyar liralık fon oluşturulacağını açıkladı.

Teknoloji ve AR-GE için 12.5 milyar liralık fon kurulmasına karar verildi. Dünya'dan Ferit Parlak'ın haberine göre gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 12.5 milyar liralık AR-GE ve teknoloji fonu kurulacağını açıkladı.

Başbakan başkanlığında Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulacağını ifade eden Özlü, bütçenin Kurul tarafından yüksek teknoloji ürünlerin geliştirilmesinde kullanılacağını kaydetti.

KOSGEB İLE PİYASAYA 10.3 MİLYAR LİRA GİRECEK

Öte yandan KOSGEB desteklerine 2016 yılı sonuna kadar 206 bin başvuru yapıldığını hatırlatan Özlü, 2017 yılında ise şu ana kadar yapılan başvuru sayısının 264 bine ulaştığını söyledi. Bakan Özlü, “Böylece toplam başvuru sayımız 470 bin oldu. KOSGEB aracılığıyla Mart ayı sonuna kadar piyasaya 10.3 milyar lira girecek” dedi.