  • BIST 88.946
  • Altın 143,279
  • Dolar 3,6236
  • Euro 3,8160
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bahçeli'ye jet yanıt!

»
Bahçeli'ye jet yanıt!
Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında MHP'li muhaliflere yönelik sözlerine Merak Akşener'den jet yanıt geldi. Akşener, 'Toplayın kurultayı alın boyumuzun ölçüsünü' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda, "Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. 1990'lı yıllarda merhum Başbuğumuzu kurultay salonlarına sokmamak, MHP'yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk milliyetçisi maskesiyle yine film çeviriyor, yine sahne alıyorlar" dedi.

MHP'li muhaliflerin hafta sonu yaptığı toplantıyı da isim vermeden eleştiren Bahçeli'ye, Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, Bahçeli'nin konuşmasının ardından attığı tweet'te, "Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız.Ya siz?" dedi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı!21 Şubat 2017 Salı 13:44
  • 17 yaşındaki kızı çıplak arama skandalı!21 Şubat 2017 Salı 13:38
  • Çocuk gelir,kariyer biter!21 Şubat 2017 Salı 13:28
  • Dizideki Sühan beni etkiliyor21 Şubat 2017 Salı 13:22
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tatili21 Şubat 2017 Salı 13:05
  • Tapuda satış süreci hızlanıyor!21 Şubat 2017 Salı 13:01
  • Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti21 Şubat 2017 Salı 12:56
  • Suudi Arabistan açıkladı21 Şubat 2017 Salı 12:54
  • Takside yeni dönem başlıyor!21 Şubat 2017 Salı 12:51
  • Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'yi rotasından çıkarttı!21 Şubat 2017 Salı 12:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim