  • BIST 89.784
  • Altın 152,891
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9225
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAntalya için kuvvetli yağış uyarısı

Bahçeli'nin tartışmalı açıklamasının ardından bu paylaşıldı

»
Bahçeli'nin tartışmalı açıklamasının ardından bu paylaşıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bir televizyon kanalının canlı yayınında eyalet sistemiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından MHP, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.

MHP lideri Bahçeli'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz" denildi.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün star TV ve NTV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP lideri Bahçeli'nin canlı yayındaki "Eyalet sisteminden söz eden danışmanlar var. Benim danışmanım eyalet sistemi dese görevden alırım" sözlerinin ardından MHP'nin resmi Twitter hesabından Bahçeli'ye ait olduğu belirtilen bir açıklama yayımlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğrafının ve imzasının yer aldığı açıklamada, "Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Ve hakkın, hukukun safında evet diye yağacağız"

fft16_mf8934445.jpeg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı14 Nisan 2017 Cuma 11:58
  • Akdağ: Çok yakında açıklanacak14 Nisan 2017 Cuma 11:57
  • Büyükanneler maaşlarını almaya başladı14 Nisan 2017 Cuma 11:55
  • Araç sahipleri dikkat! Karşı hamle geldi14 Nisan 2017 Cuma 11:54
  • 18 yaşındaki kızını öldürüp polise teslim oldu14 Nisan 2017 Cuma 11:52
  • Pegasus, İzair için başvuru yaptı14 Nisan 2017 Cuma 11:51
  • Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırı ile ilgili flaş açıklama14 Nisan 2017 Cuma 11:49
  • Bahçeli'nin tartışmalı açıklamasının ardından bu paylaşıldı14 Nisan 2017 Cuma 11:28
  • 14 ton uyuşturucu ele geçirildi14 Nisan 2017 Cuma 11:14
  • Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlatıldı14 Nisan 2017 Cuma 11:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim