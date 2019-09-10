BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN, BÜLENT ARINÇ'A SERT ÇIKIŞ!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Çiçek, AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'ın hapis cezası alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Çiçek, Arınç'ın Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak söylediği, "Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" sözlerine karşılık olarak, "Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır" dedi.
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Medyafaresi.com'un haberine göre; Çiçek, AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır" dedi.
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