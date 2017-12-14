Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili 10 gözaltı

Bahçelievler'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüs olayıyla ilgili 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili çok yönlü çalışma yürütüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. 3'ü kadın 10 şüphelinin sorgusu Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.