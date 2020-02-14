Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü

"BİNA STOĞUMUZUN 3'TE BİRİ YENİ"

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35'inin 1999 Marmara Depremi'nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3'te birinin yeni olduğunu söyledi.

İlçedeki binaların 3'te 2'sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, "Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani 'Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin.' diye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Siyavuşpaşa'nın bitişik nizam bir mahalle olduğu bilgisini veren Bahadır, şöyle devam etti:

"40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz."

Bahadır, bu kapsamda belediyenin imar müdürlüğünün çalıştığını anlatarak, "Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"AĞIR HASARLI BİNAYDI"

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner de çöken binayla ilgili açıklama yaptı

Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, “Çok hızlı intikal edeceğiz. Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz” diye konuştu.

CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ, şu bilgileri paylaştı:

Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bir bina çöktü. Binanın daha önce zayıf görüldüğü için boşaltıldı ve çökme sırasında boş olduğunu yetkililer bize söyledi. Olay yerinde çok tahribat ve enkaz yığınları oluştu. Tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Şuan edindiğimiz ilk bilgiye göre bina boş olduğu söylendi ve yaralı haberi henüz yok. Sokaktaki bazı araçlarda maddi hasarlar oluştu. Çalışmalar devam ediyor. Çökme sırasında yolda geçenler var mıydı diye araştırılıyor şuan. Diğer binalar da riskli görülürse onlar da boşaltılacaktır.

Bahçelievler'de yıkılan bina...