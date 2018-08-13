Bahçeli'den sürpriz çağrı!

Meclis'te, MHP Lideri Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın GİK dışında kalmasıyla ilgili soru üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin dün Ankara'da gerçekleşen 2. Olağanüstü Kongresi'nin ardından Meclis'te elini öpen Hayati Arkaz'ın, Genel İrade Kurulu'nun (GİK) dışında kalmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz, el öpme hadisesinden sonra bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."