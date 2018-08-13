  • BIST 91.572
  • Altın 264,903
  • Dolar 6,8630
  • Euro 7,8417
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Bahçeli'den sürpriz çağrı!

»
Bahçeli'den sürpriz çağrı!
Meclis'te, MHP Lideri Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın GİK dışında kalmasıyla ilgili soru üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin dün Ankara'da gerçekleşen 2. Olağanüstü Kongresi'nin ardından Meclis'te elini öpen Hayati Arkaz'ın, Genel İrade Kurulu'nun (GİK) dışında kalmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz, el öpme hadisesinden sonra bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'de yeni kriz: Belediyeleri kaybedebiliriz10 Ağustos 2018 Cuma 09:58
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması09 Ağustos 2018 Perşembe 10:36
  • İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba iddia09 Ağustos 2018 Perşembe 09:56
  • Bülent Tezcan'dan Flaş Kurultay açıklaması!08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:34
  • İşte CHP'de imzalarını geri çeken 31 kişi!08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:39
  • Almanya, Erdoğan'ın ziyaret tarihini açıkladı08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:38
  • Muharrem İnce: Kimse partiden ayrılmasın08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:44
  • Tüzün'den çok sert kurultay mesajı!07 Ağustos 2018 Salı 15:43
  • Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hakkında 11 yıl hapis talebi07 Ağustos 2018 Salı 14:37
  • Sezgin Tanrıkulu: 'Papaz Brunson serbest bırakılsın'07 Ağustos 2018 Salı 12:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim