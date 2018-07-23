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Bahçeli'den İyi Parti yorumu

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Bahçeli'den İyi Parti yorumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'de kurultay kararı alınmasıyla ilgili olarak Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düştüğünü söyledi. Bahçeli, Meral Akşener'in aday olmama açıklamasına ilişkin ise "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Afyon’da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

"Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır."

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