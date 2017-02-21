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Bahçeli'den 'idam' açıklaması!

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Bahçeli'den 'idam' açıklaması!
'AKP idam konusunda samimiyse Milliyetçi Hareket destek verecektir'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların verdikleri ifadelerin, en ufak pişmanlık ifadesi taşımadığının görüldüğünü belirterek, "AKP top çevirmesi, zaman oynamasın, idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse Milliyetçi Hareket'in sözü söz olsun buna kayıtsız şartsız destek verecektir" dedi. 


MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı'na suikast davasının görülmeye başlandığını hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının ifadeleri tüyler ürperticidir. Bu caninin 'Darbe yaptım cezası idam bile olsa canım yanmaz' şeklindeki sözleri en küçük pişmanlık ibaresi taşımadığı gibi Türkiye'ye meydan okumaktadır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. AKP top çevirmesin zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse Milletçi Hareket'in sözü söz olsun buna kayıtsız şartsız destek verecektir" diye konuştu.
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