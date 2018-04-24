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Bahçeli'den Gerilim Tepkisi

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Bahçeli'den Gerilim Tepkisi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

"MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçeceği" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum." yanıtını verdi.

"Bu 5 isim üzerinde başarıya ulaşmaları mümkün mü?" sorusu üzerine ise Bahçeli, "Zannetmiyorum. Kolay iş değil." ifadesini kullandı.

TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, seçim çalışmalarında neler yapacaklarına ilişkin başka bir soru üzerine de mitinglerin yanı sıra halkla yakın temasa da önem vereceklerini söyledi.

Öte yandan resepsiyona katılan Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin yanına gelerek sohbet etti.

Yıldırım'ın "Ekip hazır. Heyecanla bekliyoruz." sözleri üzerine Bahçeli, "Seçime hazırız. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimini bekliyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

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