  • BIST 96.004
  • Altın 192,339
  • Dolar 4,8833
  • Euro 5,7196
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Bahçeli'den flaş gaf açıklaması!

»
Bahçeli'den flaş gaf açıklaması!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Koray Aydın'ın "liderimiz Devlet bahçeli" sözleri sonrası başlayan gaf tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli şunları söyledi:

Gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi; bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ

Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanı yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var, İYİ Parti açısından yarar var.

İYİ PARTİ'DEN KOPMALAR YAŞANABİLECEĞİ VE MHP'NİN KAPISINNI ÇALINACAĞI İDDİASI...

Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki, hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.

RAHİP BRUNSON...

Twitter'da kesin ifadeler kullandım. Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnce'den flaş kurultay açıklaması29 Temmuz 2018 Pazar 22:37
  • Meral Akşener'den flaş karar!28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:55
  • Muhaliflerin B planı ne olacak?28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:27
  • CHP'li Yaşar Tüzün'den Kurultay açıklaması28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
  • AK Parti’den Ahmet Şık’a 100 bin TL’lik dava28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:20
  • Doğu Perinçek: Türkiye, Trump'ın tehditlerine İncirlik'i kapatarak yanıt vermeli27 Temmuz 2018 Cuma 17:06
  • AK Parti yönetiminde sürpriz değişim26 Temmuz 2018 Perşembe 16:59
  • CHP'de kavga başlıyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
  • CHP'de 59 il başkanı 'devam' dedi!26 Temmuz 2018 Perşembe 13:55
  • İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim