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Bahçeli'den bedelli çıkışı: '28 güne ne gerek var'

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Bahçeli'den bedelli çıkışı: '28 güne ne gerek var'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'bedelli askerlik' açıklaması geldi. "Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır?" diyen Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hasabı üzerinden bedelli askerliğe dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Tam bu sırada süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz.Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş,dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur.

"BEDELLİ ASKERLİĞİN ÇIKMASINI OLUMLU GÖRÜYORUM"

Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir." ifadesini kullandı.

"BEDELLİ OLACAKSA 28 GÜNE NE GEREK VAR?"

Bahçeli, "Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir." dedi.

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