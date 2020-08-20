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Bahçeli: Joe Biden, CHP'nin üst aklıdır

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Bahçeli: Joe Biden, CHP'nin üst aklıdır
MHP lideri Bahçeli, Türkiye'ye yönelik sözleri nedeniyle ABD Başkan Adayı Joe Biden'a bir kez daha tepki gösterdi. CHP'nin tavrını da eleştiren Bahçeli, Biden'ın CHP'nin üst aklı olduğunu iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olan Joe Biden’ın ''Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” sözlerinin darbecilik olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

''ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir. Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir.''

CHP'YE BIDEN TEPKİSİ

MHP lideri, Biden’ın açıklamalarına yeteri kadar sert tepki vermedikleri gerekçesiyle muhalefet partilerine de yüklendi. Bahçeli'nin hedefinde özellikle CHP vardı.

MHP lideri, ''Muhalefeti desteklemekten bahseden bir emperyaliste muhalefetin mesajı cılız, çürük ve zorakidir. CHP’nin 37’nci Olağan Büyük Kurultayı’nda dostlarıyla iktidar olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu'nun, dost kataloğunun hangi sayfasında Biden’ın bulunduğunu, bugüne kadar iki tarafın teyit ettiği aracılarla temas kurup kurmadığını açıklaması aziz Türk milletine namus borcudur. Joe Biden, CHP’nin üst aklıdır'' dedi.

YUNANİSTAN'LA DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi de hatırlatan Bahçeli, Yunanistan’ın deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarmasının nafile bir çaba olduğunu belirterek ''Akdeniz veya Ege’de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir'' ifadelerini kullandı.

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