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Bahçeli: 2023’te adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

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Bahçeli: 2023’te adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt verdi. Bahçeli, "Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Bizim 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep T
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP lideri Bahçeli, şunları dile getirdi:

* CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipariştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP'ye oy veren kardeşlerim bile şaşkınlıkla soruyor: Ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Kim aklına girdi? Kimin dolduruşuna geldi?

“SENDEN HİÇ HAZZETMİYORUM”

* Sayın Kılıçdaroğlu ülkemi ve milletimi canımdan aziz biliyor, her şeyden çok seviyorum. Bunu senin teyit ve tayin etmen ne haddindir, ne hakkındır. Ancak senden ve zihniyetinden hiç mi hiç hazmetmiyorum.

* Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun?

* Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Sorosçuların desteğini mi almak? Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz.

“MHP SANDIĞIN 2023’TE KURULMASINDAN YANADIR”

* Milliyetçi Hareket Partisi 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz.


* Anket aldatmalarını milletin iradesi yıkıp geçecektir. Cumhur İttifakı; inanmış gönüllerin mecmuuyla, yüksek ülkülerin muazzam heyecanıyla, millete adanmış milli ve yerli duruşun manevi hikmetiyle yoluna ve yolculuğuna sonuna kadar devam edecektir.* Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Türkiye 2023 hedeflerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün
kurum ve kurallarını inşa ederek, yapısal reformları hayata geçirerek ulaşacaktır.

“MHP SÖZÜNÜN ERİDİR, ADAYIMIZ ERDOĞAN”

* Kim aday olursa olsun, hangi partiler zilletin çatısı altına sığınırsa sığınsın, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak, geleceğin rotası Cumhur İttifakı'nın fedakârlıklarıyla çizilecektir.

* Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türk milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlara yürüyecektir.

'TÜRKİYE'Yİ SEÇİME GÖTÜR'
Katıldığı bir televizyon programında Bahçeli'ye çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık'. Türkiye'yi seçime götür' ifadelerini kullanmıştı.

“BUNLAR İBLİSİN ÇOCUKLARIDIR”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz.


“ÇÖZÜMÜ MASADA ARAMAK ZULMÜN MEŞRULAŞTIRILMASIDIR”* Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır.

* Büyümek sadece kanser hücresinin özelliğidir. Ermenistan kanserlidir, kemoterapisini Türkiye ve Türk düşmanlığı ile yapmaktadır.

* Saldırgan ülke Ermenistan’dır, masumları öldüren ülke Ermenistan’dır, hak ve hukuk tanımayan ülke de Ermenistan’dır. İki ülke arasında ateşkes çağrıları, masa kurma önerileri yalnızca tarafgir ülkelerin baskılarıdır.

* Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan'a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir.

* Bakü’yü hedef yapanların, Erivan’ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır.

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