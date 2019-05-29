BAHAR CANDAN ÜSTSÜZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Candan, üstsüz arkası dönük pozuyla takipçilerini şaşırttı.

Katıldığı moda yarışmasında gerek konuşmalarıyla gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından takipçilerini şoke eden bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Sıra dışı paylaşımları ve videolarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Bahar Candan bir skandal paylaşımın daha altına imza attı.

ÜSTSÜZ POZUYLA İSYAN ETTİRDİ

Konuşma tarzıyla çok eleştirilen Candan. Instagram hesabından kırmızı saten şortu ve üstsüz pozuyla takipçilerine isyan ettirdi.

ERKEĞE BENZETTİLER

Bahar Candan'ın paylaşımını gören takipçileri, Candan'ı erkeğe benzetti.