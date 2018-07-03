Bahar Candan Önce Tokat Attı Sonra Saçını Çekti!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar - Nihal Candan kardeşler skandallarla anılmaya devam ediyor.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar - Nihal Candan kardeşler skandallarla anılmaya devam ediyor.

Yarışmada takındığı şımarık tavırlarla bir anda sosyal medyada fenomen olan Bahar Candan arkadaş ortamında tartıştığı en yakın arkadaşı Melis'e önce tokat attı sonrasında saçını çekti. Ayakta durmakta güçlük çeken Candan'ı arkadaşları zor sakinleştirdi.

Bahar Candan, popçu Murat Boz ve '3 Adam'dan Eser Yenenler ile eğlencede görüntülenince uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

İşte o video: