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Bahar Candan bir deri bir kemik kaldı!

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Bahar Candan bir deri bir kemik kaldı!
Moda programı 'İşte Benim Stilim' ile tanınan Bahar Candan'ın eski halinden eser kalmadı. 22 yaşındaki Bahar Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü.

'İşte Benim Stilim' yarışmasında Nihal Candan'ın kardeşi olarak tanınan Bahar Candan'ın son hali olay oldu.

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Bahar Candan (22), karantina döneminde fazla kilolarından kurtulup bir deri bir kemik kaldı.

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Snob Magazin'in haberine göre; Önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Candan, "Karantina döneminde 57 kilodan 47 kiloya düştüm. Salgın dönemi boyunca evde hiç yemek yemedim. Bu benim ideal kilom" ifadelerini kullandı.

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Bahar Candan, "Yıllar önce 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım" diyerek, itirafta da bulundu.

Kaynak: Medyafaresi

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