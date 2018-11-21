Bahar Candan: 'Ben onlara şarkımı dinlettim'

Sosyal medya hesabından her paylaştığıyla olay olan Bahar Candan, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Candan, Murat Boz ve Eser Yenenler'le birlikte yakalandığı olaylı gecce hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir moda yarışmasıyla ünlü olan Bahar Candan, katıldığı 2. Sayfa programında olay yaratacak açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalar: "Anoreksiya değilim. Onun kötü bir şey olduğunun farkındayım. 6'ncı sınıftan itibaren instagram kullanıyorum. Photoshop yapmadığım bir fotoğrafım yok. Daha çok photoshop yaptığım fotoğrafım var. Bilinçsizce davranan bir insan değilim. Ben ve arkadaşlarım beni çok beğeniyoruz.

Benim belim böyle. Photoshop yapmadım. Bazen şaka yapıyorum. 'Anoreksiya aşk' yazıyorum yorumlara genelde. Bir arkadaşım aneroksiya. Arkadaşlarım sosyal ortamda benim konuşma tarzıma alıştığı için onlarda benim gibi konuşmak istiyor. Benim instagram sayfama bakarsanız ben ne popülerse onu yaptım."

"EİNSTEİN'İN DENGE TEORİSİNE İNANIYORUM"

"Ben Einstein’in denge teorisine çok inanıyorum. Çok iyi okullara gitmiş bir kızım. Benim annem bir kolejde Türkçe öğretmeni. Atasözleri ve deyimleri çok iyi biliyorum. Bir konuşma içerisinde insan bazen takılabiliyor. O kadar uzun cümleler kuruyorum ki şaşırıyorum. Benim yüzümden bu konuşma tarzı moda oldu. Ablamı da çok beğenirim ben. Şeyma Subaşı'nı da çok beğeniyorum. İnsanlar benimle arkadaş olmaya çalışıyorlar. Bir takım sorunlar yaşıyoruz. Benim gibi davranmaya başladıklarında o ilişki çatırdamaya başlıyor.

Benim en yakın arkadaşım beni taklit etti. Sevgilimin adı Mert'ti, oda Mert diye bir sevgili buldu kendine. O günden sonra arkadaşlığımı bitirdim. Benim çok kötü bir huyum var. Arkadaşlarım kıskanmasın diye onlara da hediye alıyorum ama yine de onların gözleri kaldı."

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ GÜN ASLI ENVER VE MURAT BOZ AYRIYDI"

"Erkekler beni de çok ağlattı. İki yıl oldu. Hep aynı kişiyle ayrılıp barışıyorum. Onu hala seviyorum.Bana kötülük yapıyor diye daha iyi birileriyle sevgili olmak istiyorum. Arkadaş grubumuzda çok fazla kişi yok ondan dolayı dar bir arkadaş grubu hep aynı kişiler hep aynı şeyler. Mesajıma geç cevap veriyor. Ona çok sinirleniyorum. Biz o gecce ablamla Emirgan’da bir restorandaydık. Sonrasında Eser Bey’in evine geçtik.

Bizim yaptığımız şey de ev oturmasıydı, ben kola içtim ve ‘Dondurma’ şarkımı söyledim. Görüştüğümüz gün Aslı Enver ve Murat Boz ayrıydı. Eser Yenenler'in evi restoran gibiydi. Ben onların fanıyım. Onlardan 15 yaş küçüğüm sadece onları izlemek ve dinlemek istiyorum. İnsanlar bu konuda kötü bir şey düşünmesin istiyorum artık. Buluştuğumuz gecce tam bir oturma ortamıydı."