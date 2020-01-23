Bağzı Haberleri Görmek Beni Çok Güldürüyor.

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Hülya Avşar önceki akşam Tarabya'da bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.
Hakkında çıkan haberlere isyan eden Avşar, “Evlilik haberlerini görmek beni mahvediyor. Bakın benim gözüme, bende öyle bir göz var mı?" dedi.
Avşarkızı güzelliğiyle ilgili yapılan yorumlar için de"Bir de ‘taş gibi kadın’ yazıyorlar, insan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Yaşının kadını olmak önemli.” dedi.
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Hülya Avşar hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Sanatçı, “Evlilik haberlerini görmek beni mahvediyor" dedi.
Etiketler: Hülya Avşar, Abartılı, Haberler
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