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Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

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Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?
Tüm dünya nefesini tutmuş bir şekilde koronavirüs salgınına bir çare bulunmasını bekliyor. Tüm ülkelerden artan vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ederken bir yandan da COVID-19'u yenecek bir ilaç ve aşı bulmak için çalışmalar son hızla devam ediyor.

Ancak Hong Kong'dan gelen bir haber dünyada korku yarattı. Dünyada ilk kez görülen bir koronavirüs vakası bağışıklık konusunda soru işareti yarattı.

 
Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberler beklemeye devam ediyor. Ancak Hong Kong'dan gelen bir haber Covid-19'la ilgili endişeleri yeniden artırdı.

Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

'İkinci dalga daha mı kötü olacak?' endişeleri arasında Hong Kong'dan gelen bir haber korkuyu daha da artırdı.

VİRÜSE 4 AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ YAKALANDI!
Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hong Kong'da ismi açıklanmayan genç bir erkeğin dört ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüse yakalanması, virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğine işaret ederken, COVID-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı.

Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Bu vaka, dünyada laboratuvar testleriyle doğrulanan ilk koronavirüs tekrarlama vakası olarak da tarihe geçti.

Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanlarının virüs üzerinde yaptıkları genetik inceleme, genel olarak sağlıklı biri olan genç adamın ikinci defa virüsün çok hafif farklı bir versiyonuna yakalandığını ortaya koydu.

Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Araştırmacılar genç hastanın bağışıklık sisteminin yine de virüsü tanımasını ve ikinci kez hastalanmaktan korumasını umuyorlardı.

BAĞIŞIKLIK YOKMUŞ GİBİ DAVRANMALIYIZ
Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Dr Kelvin Kai-Wang To ve çalışma arkadaşları, Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklık kazanmış olduğunu varsaymamak gerektiğine işaret ediyorlar. Aşılama başladığında bu kişilerin de aşılanmasını, aynı şekilde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini öneriyorlar.

Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Hong Konglu doktorlar yazılı açıklamalarında "Bulgularımız, hastalar doğal bağışıklık kazanmış olsa bile, Covid-19'un küresel insan nüfusu içinde tıpkı yaygın gribe yol açan koronavirüsler gibi kalıcı olabileceğine işaret ediyor" diyerek uyarıda bulunuyorlar.

BELİRTİ GÖSTERMEDİ
Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

İngiltere üzerinden İspanya'dan Hong Kong'a dönmekte olan 33 yaşındaki hastanın, virüsü ikinci kez aldığını fark etmediği, 15 Ağustos'ta ülkesine inişinde havaalanında yapılan testte enfekte olduğunun anlaşıldığı bildiriliyor. Hasta havaalanından hastaneye sevk edilerek testleri negatif çıkana dek burada tutulmuş ama hiç bir hastalık belirtisi göstermemiş. Mart ayında ilk kez hastalandığında üç gün boyunca ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı çektiyse de çabuk iyileştiği aktarılıyor.

VİRÜS VÜCUTTA KALMIŞ OLABİLİR Mİ?
Koronavirüste korkutan gelişme: Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Aslında bazı hastalarda özellikle de hamile kadınlarda hastalık atlatıldıktan sonra da virüsün bir süre vücutta kaldığı biliniyor. Bu konuda ilk testten 104 gün sonra hala virüs taşıyan örnekler biliniyor. Ama Hong Konglu uzmanlar, bu son vakanın, virüsün vücutta kalması değil, kesinlikle bir yeniden enfekte olma vakası olduğundan eminler. Bu kadar kesin konuşmalarının bir sebebi hastada bulunan virüsün bu kez az da olsa farklı bir genetik yapıya sahip olması.

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