Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberler beklemeye devam ediyor. Ancak Hong Kong'dan gelen bir haber Covid-19'la ilgili endişeleri yeniden artırdı.

'İkinci dalga daha mı kötü olacak?' endişeleri arasında Hong Kong'dan gelen bir haber korkuyu daha da artırdı.

VİRÜSE 4 AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ YAKALANDI! BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hong Kong'da ismi açıklanmayan genç bir erkeğin dört ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüse yakalanması, virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğine işaret ederken, COVID-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı.

Bu vaka, dünyada laboratuvar testleriyle doğrulanan ilk koronavirüs tekrarlama vakası olarak da tarihe geçti.

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanlarının virüs üzerinde yaptıkları genetik inceleme, genel olarak sağlıklı biri olan genç adamın ikinci defa virüsün çok hafif farklı bir versiyonuna yakalandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar genç hastanın bağışıklık sisteminin yine de virüsü tanımasını ve ikinci kez hastalanmaktan korumasını umuyorlardı.

BAĞIŞIKLIK YOKMUŞ GİBİ DAVRANMALIYIZ Dr Kelvin Kai-Wang To ve çalışma arkadaşları, Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklık kazanmış olduğunu varsaymamak gerektiğine işaret ediyorlar. Aşılama başladığında bu kişilerin de aşılanmasını, aynı şekilde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini öneriyorlar.

Hong Konglu doktorlar yazılı açıklamalarında "Bulgularımız, hastalar doğal bağışıklık kazanmış olsa bile, Covid-19'un küresel insan nüfusu içinde tıpkı yaygın gribe yol açan koronavirüsler gibi kalıcı olabileceğine işaret ediyor" diyerek uyarıda bulunuyorlar.

BELİRTİ GÖSTERMEDİ İngiltere üzerinden İspanya'dan Hong Kong'a dönmekte olan 33 yaşındaki hastanın, virüsü ikinci kez aldığını fark etmediği, 15 Ağustos'ta ülkesine inişinde havaalanında yapılan testte enfekte olduğunun anlaşıldığı bildiriliyor. Hasta havaalanından hastaneye sevk edilerek testleri negatif çıkana dek burada tutulmuş ama hiç bir hastalık belirtisi göstermemiş. Mart ayında ilk kez hastalandığında üç gün boyunca ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı çektiyse de çabuk iyileştiği aktarılıyor.