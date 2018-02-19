Bağımsızlık Kutlaması

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, dün Kosovalıların bağımsızlığının 10'ncu yılı münasebetiyle bir konser verdi. Sahneye kırmızı bir mayo ile çıkan Ora, tüm bakışları üzerine topladı.B

Kosovalılar dün bağımsızlıklarının 10’uncu yılını büyük bir coşku ile kutladı. Kosova ve Arnavutluk bayraklarını eline alan küçük büyük herkes meydanlara akın etti. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı, davul, zurna seslerinin yükseldiği kutlamalar kapsamında, dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora da bir konser verdi.

Konser öncesi sosyal medya hesabından giyeceği kıyafeti gösteren Rita Ora, Kyle De’Volle ve Bang London’a üzerindeki tasarımı yaptıkları için teşekkür etti. Siyah – Kırmızı renklerinde bir mayo giyen Ora, üzerine aldığı ceketi ve ilginç çoraplarıyla dikkat çekti…