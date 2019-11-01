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BAĞDADİ’NİN ÖZEL HİZMETLİSİ ÇANKIRI’DA YAKALANDI!

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BAĞDADİ’NİN ÖZEL HİZMETLİSİ ÇANKIRI’DA YAKALANDI!
Çankırı’da, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda, aralarında örgütün “emir” düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün ölü ele geçirilen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONDA 3’Ü KADIN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde “emir” düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.AA

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