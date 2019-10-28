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BAĞDADİ OPERASYONU İLE İLGİLİ BOMBA GERÇEK: TÜRKİYE OLMASAYDI OLMAZDI!

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BAĞDADİ OPERASYONU İLE İLGİLİ BOMBA GERÇEK: TÜRKİYE OLMASAYDI OLMAZDI!
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı basın toplantısında IŞİD'in elebaşı Bağdadi'nin düzenlenen operasyon ile öldürüldüğünü duyurdu.

Konuşmasında Suriye, Irak ve Rusya ile birlikte Türkiye'ye de teşekkür eden Trump'ın operasyonu ile ilgili çok büyük bir detay ortaya çıktı. ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Reuters haber ajansına dayandırdığı haberde Bağdadi'nin sağ kolunun yakalanması sonrasında operasyonun şekillendiğini duyurdu. NY Times'a konuşan kaynaklar, "İsmail el Ethavi'yi Türkler yakaladı ve daha sonra Iraklı yetkililere verdi. Bağdadi hakkında çok önemli bilgiler verdi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı dün kameralar karşısına çıkarak yaklaşık 46 dakikalık bir basın toplantısı gerçekleştirdi… Toplantının ana konusu IŞİD’in elebaşı Bağdadi’ye yönelik düzenlenen operasyondu. Trump, “Bir köpek gibi öldü, çocuklarını canlı kalkan yaptı ve intihar bombası yeleğini patlatarak öldü” derken operasyonun detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.

Konuşması sırasında Türkiye’ye methiyeler dizen ABD Başkanı’nın değinmediği bir noktayı ise bugün ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Times yazdı. New York Times’ın Reuters’a dayandırdığı haberde Ebubekir el Bağdadi’nin sağ kolu olarak da bilinen İsmail el-Ethavi’nin yakalanması sonrasında operasyonun şekillendiğini aktardı.

Haberde Ethavi’yi Türkiye’nin yakaladığını ve daha sonra Türk makamların kendisini Iraklı yetkililere teslim ettiği belirtildi. 2018 yılının Şubat ayında Ethavi’den istihbarat alan Irak istihbarat birimlerinin operasyona yön verdiği belirtildi.

Reuters’a konuşan Iraklı üst düzey güvenlik yetkilisi, “Ethavi, Bağdadi’nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi’nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye’de toplantı yaptıkları yerleri anlattı” ifadesini kullandı.

Iraklı yetkililer Ethavi’nin, “Bağdadi bazen kurmayları ile hareket halindeki minibüslerde toplantı yapıyordu, dikkat çekmemek için bunlarla sebze taşınıyormuş izlenimi yaratıyorlardı” dediğini aktardı.

Öte yandan bu yılın başında ABD, Türkiye ve Iraklı istihbarat birimlerinin düzenlenen bir operasyonda üst düzey IŞİD yetkililerini yakaladığını ve bunun operasyon için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Iraklı istihbarat yetkilisi, “Bize Bağdadi’nin bütün toplantı noktalarını söylediler ve biz de bunları CIA ile paylaşarak bölgeye daha fazla ajan yerleştirmeye başladık” dedi.

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