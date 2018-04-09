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Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

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Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Bağcılar'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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