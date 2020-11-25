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BAE, 13 ülkeden yapılan vize işlemlerini askıya aldı

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BAE, 13 ülkeden yapılan vize işlemlerini askıya aldı
İsrail ile vize muafiyeti anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri, aralarında Türkiye'nin de olduğu, çoğunluğu Müslüman 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu

İsrail ile 'normalleşen' Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 13 ülkeden yapılan istihdam ve ziyaret amaçlı vize başvurularını askıya alarak yeni başvuruları da durdurdu.

18 Kasım'da yürürlüğe giren bir göçmenlik genelgesine göre vize işlemleri askıya alınan ülkelerden biri de Türkiye oldu.

ÇOĞU MÜSLÜMAN ÜLKE

Yasaktan etkilenen diğer ülkeler ise, İran, Suriye, Somali, Afganistan, Libya, Yemen, Cezayir, Kenya, Irak, Lübnan, Pakistan ve Tunus.

Devlete ait bir iş parkında faaliyet gösteren şirketlere gönderilen belgede yer alan göçmenlik genelgesinde vize sınırlamasıyla ilgili ayrıntılara yer verilirken, yasağın herhangi bir istisnası olup olmadığı ise açıklanmadı.

Reuters'a konuşan bir yetkili, BAE'nin güvenlik endişeleri nedeniyle Afganlara, Pakistanlılara ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına yeni vize vermeyi geçici olarak durdurduğunu söyledi.

Kaynak, bu endişelerin ne olduğunu söylemedi, ancak vize yasağının kısa bir süre sürmesinin beklendiğini kaydetti.

İSRAİL-BAE ARASI VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde BAE ve İsrail arasında imzalanan ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasının hemen ardından iki ülke arasında vize muafiyeti için de anlaşma yapılmıştı.

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