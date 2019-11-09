BADE İŞÇİL'DEN ESKİ EŞİNE DESTEK GELDİ!

Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'e şiddet iddiasında destek çıktı.

Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp'in oturduğu sitede 15 yaşındaki bir çocuğun boğazını sıktığı iddia edilmişti.

Süalp bu durumu "Oğlum Azur ile basketbol oynuyorduk. Daha 5 yaşında. Sahanın kenarında da 4-5 genç vardı. Aralarında küfürlü konuşuyorlardı. Azur ‘Baba bunlar ne demek?’ diye sorunca yanlarına gidip kibarca uyardım. İçlerinden biri ayağa kalkıp diklendi. Sadece omuzuna dokundum. Sonra güvenliğe şikayet ettim. Ardından baktım ki, elinde sopa dövmek için beni arıyor. Bu kez savcılığa başvurdum. Kimseyi darp etmedim” diyerek yalanlamıştı.

Bade İşçil eski eşine destek vererek; “Olayı duydum. Malkoç’un, darp etmediğini biliyorum. Durup dururken yapmaz öyle bir şey. Azur’un yanında küfürlü konuşmamalarını istemiş. Yeni neslin görgü kuralları değişti. Anlık parlıyorlar. Eskiden büyüklerimiz uyardığı vakit, susardık. Yanlarında ayak ayak üstüne bile atmazdık.” dedi.