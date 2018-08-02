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Bade İşçil: Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak?

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Bade İşçil: Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak?
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in arasının açılmasına sebep olduğu iddia edilen Bade İşçil, sessizliğini bozdu: “Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak!”

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen, 14 Temmuz'da Sıla'nın Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konsere gitmişti. Umut Evirgen protokolde oturan Bade İşçil ile samimi bir sohbete başladığı, Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile Bade İşçil arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Çiftin konser arasında yerlerinden kalkıp bir köşede tartışmaya başladığı konuşulmuştu. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Bade İşçil, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Tuba Büyüküstün’ün kendisini sevgilisi Umut Evirgen’den kıskandığı haberleriyle ilgili konuştu.

İşçil, “Tuba beni mi kıskanacak? Harika bir hatun. Umut’u mekanından tanıyorum. Bizi Tuba’yla tanıştırdı, sohbet ettik. Öyle bir şey yok. Çok güzel bir anne... Ben öyle kavga ettirecek bir kadın değilim, Allah korusun!” dedi.

 

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