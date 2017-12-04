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Bacaklarıma Güveniyorum Mini Giyiyorum

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Bacaklarıma Güveniyorum Mini Giyiyorum
Yeni filminde psikolojik sorunları olan bir karaktere hayat veren Meryem Uzerli, “Kendimi zorlayacağımdan emindim ama bazı sahnelerde çok sıkıntı yaşadım” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro'dan evlilik teklifi alan Meryem Uzerli yeni filmi Öteki Taraf hakkında Milliyet'e konuştu. Sara adında takıntılı bir eski sevgiliye hayat veren Uzerli, “Karakterin psikolojik sorunları var. İçindeki çocuğun farkında değil, o yüzden yaşadığı travmalar, gergin ve agresif olmasına yol açıyor" dedi. 34 yaşındaki Uzerli yeni rolü hakkında açıklamasına şöyle devam etti: "Patlamaya hazır bir bomba gibi. Olaylara mantığıyla değil, duygularıyla bakıyor. Kalbi kırık ve kendini iyileştiremiyor. Bu tarz insanlar bence en tehlikelileri çünkü yaralı ve intikam almaya çalışıyorlar”

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