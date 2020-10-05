Babasının arabası değil de

Sayıştay, Özelleştirme İdaresi Başkan yardımcısının makam aracını görev yazısı bulunmadan ‘olağan düzeyi aşan’ bir şekilde kullandığını tespit etti.

Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarına kurumlardaki makam araçlarının kullanımlarına ilişkin usulsüzlükler de yansıdı. Özelleştirme İdaresi Başkan yardımcısının, resmi görev yazısı olmadan 2019 yılında makam aracı ile tam 57 bin kilometre yol yaptığı ortaya çıktı.

Sayıştay, kiralık aracın, “Olağan düzeyi aşan” bir şekilde kullanıldığını saptadı. Başkan yardımcısının yaptığı 57 bin kilometre, Edirne-Hakkari arasındaki 2 bin kilometrelik yolu, 28 kez kat etme anlamı taşıyor.

KAÇ ARAÇ KİRALANDI?

Sayıştay raporlarına göre Merkez Bankası Başkanı'na 3, başkan yardımcılarına ise 2'şer lüks araç tahsis edildi. Özelleştirme İdaresi'nde ise 7 adet aracının 6'sı için taşıt görev formu düzenlenmedi. 6 adet aracın 2'sini başkan, 1'ini başkan yardımcısı, 1'ini özel kalem müdürü, 1'ini de hukuk müşaviri kullandı.

Sayıştay “Kiralanan araçlar, yalnızca resmi hizmetlerde ve ulaştırma amirliğince resmi taşıt görev formları düzenlenerek kullanılmalıdır'' dedi. Merkez Bankası'na, 4 adet Audi-A6, 31 adet de Audi-A4 olmak üzere yabancı menşeli 35 araç 36 ay süre ile kiralandı.

YASALAR ÇİĞNENEREK LÜKS ARAÇ KİRALANIYOR



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda ‘lüks araç saltanatı' yaşanıyor. Sayıştay bu kuruma yönelik raporunda, 129 aracın yarısının ‘yabancı' olduğu, ‘yerli olma kriterlerine uyulmadığı' ve ‘ekonomik olmadığı' belirlendi.

Raporda “Taşıt Kanunu'na göre, kurumların temin edecekleri taşıtlarda gözetilen en önemli özellik ‘ekonomik olma' özelliğidir. İdarenin taşıt ediniminde, getirilen sınırlamalara uymadığı görülmüştür. 128 aracın yaklaşık yarısının Bakanlar Kurulu kararında belirtilen menşei, silindir hacmi ve yerli muhteva oranı kriterlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir” denildi.