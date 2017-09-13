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Babasını öldürüp sosyal medyada paylaştı

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Babasını öldürüp sosyal medyada paylaştı
MARMARİS'te yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki E.A., tartıştığı babası 46 yaşındaki Şeref A.'yı çift kırma av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yolcu minibüsüyle kaçan E.A., Köyceğiz İlçesi girişinde yakalandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Armutalan Mahallesi, 308 Sokak üzerindeki lüks bir villada gerçekleşti. Lise öğrencisi E.A., henüz bilinmeyen bir nedenle yanında kaldığı babası Şeref A.'yla tartıştı. Bir süre sonra baba Şeref A., villanın salonundaki kanepede uyudu. Evde bulunan ruhsatlı çifte kırma tüfeği alan E.A., iddiaya göre, babasının önce başına, ardından göğsüne ateş etti. Ağabeyini arayıp olayı anlatan E.A., elektrikli bisiklete binerek otobüs garajına gitti. Buradan Köyceğiz İlçesi'ne giden bir minibüse binerek Marmaris'ten kaçtı.

İhbar üzerine, villaya giden polis ekibi, kapıyı açan olmayınca pencerelerden içeriyi kontrol etti. Bir kişinin koltuk üzerinde kanlar içinde hareketsiz yattığını fark eden ekipler, çilingirle içeri girdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Şeref A.'nın öldüğü anlaşıldı. Şeref A.'nın önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, babasını öldürdüğü öne sürülen E.A.'nın bulunması için harekete geçti. Köyceğiz'e giden bir minibüste olduğu belirlenen E.A. ilçe girişinde yakalandı.

Olayla ilgili olarak villanın dışındaki güvenlik kameralarının görüntüleri de incelendi ve cinayette kullanılan çift kırma tüfek emniyete götürüldü.

Şeref A.'ya bir süre önce babasından yüklü bir miras kaldığı, sonrasında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndaki, teknisyen olarak çalıştığı işinden istifa ederek kendisine iş kurmayı planlandığı öğrenildi. Eşine de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı öğrenilen Şeref A.'nın, oğlu E.A. ile birlikte kaldığı kaydedildi. E.A.'nın babasını öldürdükten sonra fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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