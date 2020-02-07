  • BIST 122.439
  • Altın 301,577
  • Dolar 5,9826
  • Euro 6,5623
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Babası Öldürüp Yol Kenarına Attı

»
Babası Öldürüp Yol Kenarına Attı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Lise öğrencisi Şeyma Yıldız, babası tarafından öldürülüp yol kenarında bırakıldı! Şeyma Yıldız'ın cansız bedenini görenler polise ihbarda bulundu. Emniyet müdürlüğüne gelerek teslim olan cani babanın

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kazanın 2 Nedeni07 Şubat 2020 Cuma 10:21
  • Tacizci Öğretmen İstanbul'a Atandı06 Şubat 2020 Perşembe 12:32
  • Kayseri'de Büyük Panik06 Şubat 2020 Perşembe 12:19
  • Kahreden Detay06 Şubat 2020 Perşembe 12:17
  • Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Açıklandı06 Şubat 2020 Perşembe 12:10
  • Şehitleri Son Yolculuklarına Uğurluyorlar06 Şubat 2020 Perşembe 12:07
  • Ortalık Savaş Alanına Döndü06 Şubat 2020 Perşembe 12:00
  • KAPIYI KAPATTI İŞKENCE BAŞLADI06 Şubat 2020 Perşembe 11:48
  • Giresun'da Facia06 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Polis aracını çalan genci öldürdü.06 Şubat 2020 Perşembe 11:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim