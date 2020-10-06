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Babası neden kızının boğazına bıçak dayadı

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Babası neden kızının boğazına bıçak dayadı
Şarkıcı Lerzan Mutlu’nun sunduğu programda babası Hüseyin Taşkın'la yüzleşen sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın açıklamaları gündem oldu.

Cansu Taşkın’ın görüşemediği babası Hüseyin Taşkın, UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programına katıldı. Baba Taşkın, Cansu ve diğer çocuklarıyla görüşmek istediğini fakat çocuklarının onunla görüşmediğini belirtti. 

Aynı programda babasıyla yüzleşen Taşkın, olay yaratan açıklamalarıyla dikkat çekti. Sosyal medya fenomeninin babası hakkında sarf ettiği sözler herkesi şaşırttı.

"ÖLÜMDEN KL PAYI KURTULDUM" Babası ile yıllardır görüşmediğini ve görüşmek istemediğini dile getiren fenomen, 5 yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığını ve ölümden kıl payı kurtulduğunu ileri sürdü.

 

Cansu Taşkın, “Babam para koparmak için ortaya çıktı. Yıllar önce ondan bir şey istemek için aradığımda telefonu suratıma kapatmıştı" dedi.

"ÖBÜR TARAFTA NE YAPACAK?" "Babamdan hiçbir destek almadım. Ben çok küçük yaşlarda hem okuyup hem çalıştım. Babam için üzülüyorum, öbür tarafta ne yapacak acaba."

 
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"Diğer kardeşlerimi tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. İyi niyetimden dolayı savcılıktan şikayetimi geri çektim. Ama tekrar koruma kararı aldıracağım. Babamı tanıyorum, o insana karşı bir bağ hissetmiyorum." (Kaynak: milliyet.com.tr)

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