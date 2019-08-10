BABALARININ ÖLDÜĞÜNE İNANAMADILAR MORGDAN GERİ ALDILAR

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin çocukları babalarının öldüğüne inanmayınca, cesedi morgdan alıp müdahale edilmesi için tekrar acil kaldırdı.

SonDakika.com'un haberine göre; Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Babalarının ölüm haberini alarak morga koşan çocukları, müdahale yapılmadığını iddia ederek, ölüyü morgdan çıkararak cenaze aracı ile tekrar acile kaldırdı.