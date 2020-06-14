Babalara özel kampanya!

D’S Damat’ın tasarımları, Babalar Günü için raflardaki yerlerini aldı.

Nefes alan kumaşlardan üretilen gömlekler, örme ceketler ve polo yakalı tişörtler, yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatıyla keşfedilmeyi bekliyor. Kırışmaz kumaştan katlanarak kendi çantasında taşınabilen blazer ve pantolonlar da toplantıların vazgeçilmezi olacak.