BABACAN’IN LONDRA’DAKİ SIR GÖRÜŞMELERİ!

Yeni parti çalışmalarına devam eden Ali Babacan'ın yurtdışındaki temasları dikkat çekiyor. Daha önce 8 kez Bilderberg toplantılarına katılan Babacan'ın Londra'daki görüşmeleri soru işaretleri yarattı.

Yeni parti çalışmalarını derinden götüren Abdullah Gül–Ali Babacan cephesi, yurtdışı temaslarına özel önem veriyor. Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, “Ali Babacan Londra’da kimlerle görüştü?” başlıklı yazısında, Babacan’ın Nisan ayında yaptığı Londra ziyaretine ilişkin sorular yöneltti.

Yazının satır başları şöyle:

“Tayyip Erdoğan daha partisini kurmadan defalarca ABD’ye gitmişti. Aslında Erdoğan’ın iktidara hazırlanması, birkaç yıl öncesinden başlamıştı. 15 Ekim 1996’da ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek, “Siz burayı (İstanbul) yönetip yıldızınızı parlatabildiğinize göre, Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz” demişti…

8 KEZ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ali Babacan’ın partileşme çalışmalarının da, tıpkı AKP’nin kuruluşunda olduğu gibi yurt dışı ayağı bulunuyor. Hatırlayacak olursak; ağustos ayında Cuma namazı çıkışında bir vatandaş Ali Babacan’a Bilderberg toplantılarına katılmasını sormuş, Babacan da gülümseyerek, “Evet katıldım, Tayyip Bey gönderdi, gittim” cevabını vermişti. Babacan 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenen toplantılara Türkiye’den davet edilenler arasında yer alıyor. Elbette Erdoğan’ın bilgisi dahilinde bu toplantılara katıldı ama bu durum Bilderberg’e “sekiz kez davet edildiği” ve bu davetlerin AKP’nin iktidara geldiği yılın hemen ardından başladığı gerçeğini değiştirmiyor. Babacan’ın o vatandaşa “Bilderberg’in ne olduğunu toplantıya gidince öğrendim” demesi de garip. Madem öyle, içeriğini öğrendiği halde diğer Bilderberg toplantılarına neden katıldı?

Bunları neden mi anlatıyorum? Bilderberg toplantılarında davetlilerin ağırlığını dünyanın çok uluslu şirketlerinin başkan ya da tepe yöneticileri, küresel finans sistemini yönetenler, uluslararası etkiye sahip gazeteci ve akademisyenler oluşturuyor. Politikacı ve bürokratların da bulunduğu bu toplantılarda ana gündem maddelerinden biri, ülkelerin kontrolü mevzusudur. Bilderberg toplantılarına üst üste iki kez davet edilip, kendi ülkesinde yönetici pozisyonuna gelemeyen yok.

HANGİ TAVSİYELERİ ALDI?

Babacan’ın geçtiğimiz nisan ayında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiği ve uluslararası yatırımcılarla görüştüğü medyaya yansımıştı. Peki o uluslararası yatırımcılar içerisinde, şu meşhur Bilderberg toplantılarına katılanlardan kaç kişi vardı? Dahası Babacan, Londra’da sadece yatırımcılarla mı görüştü? Bilderberg toplantılarına sadece patronlar ya da şirketlerin tepe yöneticileri katılmıyor çünkü… Babacan kuracağı parti ile ilgili bu görüşmelerde ne gibi bilgiler ve sözler verdi, kendisine ne gibi istek ve tavsiyeler iletildi? Partileşme hareketi, kendisine yapılan bu tavsiyelere göre mi pasifleşecek ya da hızlanacak? Babacan, iktidara talipse, Türk halkına Londra’da Bilderberg toplantılarının müdavimleri ile yaptığı görüşmeleri açıklamak zorundadır.

Görünen o ki; Necmettin Erbakan’ın yerine Tayyip Erdoğan’ı hazırlayanlar, çökmekte olan ve halktaki inandırıcılığını her geçen gün kaybeden AKP iktidarının yerine de Ali Babacan’ı hazırlıyor. Ali Babacan’ın, ekonomi teknoratlığı üzerinden parlatılmasının ve AKP’nin bugüne kadar taşıdığı küresel menfaat bekçiliği bayrağını devralmasının hesapları yapılıyor.”