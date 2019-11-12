  • BIST 103.972
  • Altın 269,622
  • Dolar 5,7738
  • Euro 6,3613
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

BABACAN’IN LONDRA’DAKİ SIR GÖRÜŞMELERİ!

»
BABACAN’IN LONDRA’DAKİ SIR GÖRÜŞMELERİ!
Yeni parti çalışmalarına devam eden Ali Babacan'ın yurtdışındaki temasları dikkat çekiyor. Daha önce 8 kez Bilderberg toplantılarına katılan Babacan'ın Londra'daki görüşmeleri soru işaretleri yarattı.

Yeni parti çalışmalarını derinden götüren Abdullah Gül–Ali Babacan cephesi, yurtdışı temaslarına özel önem veriyor. Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, “Ali Babacan Londra’da kimlerle görüştü?” başlıklı yazısında, Babacan’ın Nisan ayında yaptığı Londra ziyaretine ilişkin sorular yöneltti.

Yazının satır başları şöyle:

“Tayyip Erdoğan daha partisini kurmadan defalarca ABD’ye gitmişti. Aslında Erdoğan’ın iktidara hazırlanması, birkaç yıl öncesinden başlamıştı. 15 Ekim 1996’da ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek, “Siz burayı (İstanbul) yönetip yıldızınızı parlatabildiğinize göre, Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz” demişti…

8 KEZ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ali Babacan’ın partileşme çalışmalarının da, tıpkı AKP’nin kuruluşunda olduğu gibi yurt dışı ayağı bulunuyor. Hatırlayacak olursak; ağustos ayında Cuma namazı çıkışında bir vatandaş Ali Babacan’a Bilderberg toplantılarına katılmasını sormuş, Babacan da gülümseyerek, “Evet katıldım, Tayyip Bey gönderdi, gittim” cevabını vermişti. Babacan 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenen toplantılara Türkiye’den davet edilenler arasında yer alıyor. Elbette Erdoğan’ın bilgisi dahilinde bu toplantılara katıldı ama bu durum Bilderberg’e “sekiz kez davet edildiği” ve bu davetlerin AKP’nin iktidara geldiği yılın hemen ardından başladığı gerçeğini değiştirmiyor. Babacan’ın o vatandaşa “Bilderberg’in ne olduğunu toplantıya gidince öğrendim” demesi de garip. Madem öyle, içeriğini öğrendiği halde diğer Bilderberg toplantılarına neden katıldı?

Bunları neden mi anlatıyorum? Bilderberg toplantılarında davetlilerin ağırlığını dünyanın çok uluslu şirketlerinin başkan ya da tepe yöneticileri, küresel finans sistemini yönetenler, uluslararası etkiye sahip gazeteci ve akademisyenler oluşturuyor. Politikacı ve bürokratların da bulunduğu bu toplantılarda ana gündem maddelerinden biri, ülkelerin kontrolü mevzusudur. Bilderberg toplantılarına üst üste iki kez davet edilip, kendi ülkesinde yönetici pozisyonuna gelemeyen yok.

HANGİ TAVSİYELERİ ALDI?

Babacan’ın geçtiğimiz nisan ayında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiği ve uluslararası yatırımcılarla görüştüğü medyaya yansımıştı. Peki o uluslararası yatırımcılar içerisinde, şu meşhur Bilderberg toplantılarına katılanlardan kaç kişi vardı? Dahası Babacan, Londra’da sadece yatırımcılarla mı görüştü? Bilderberg toplantılarına sadece patronlar ya da şirketlerin tepe yöneticileri katılmıyor çünkü… Babacan kuracağı parti ile ilgili bu görüşmelerde ne gibi bilgiler ve sözler verdi, kendisine ne gibi istek ve tavsiyeler iletildi? Partileşme hareketi, kendisine yapılan bu tavsiyelere göre mi pasifleşecek ya da hızlanacak? Babacan, iktidara talipse, Türk halkına Londra’da Bilderberg toplantılarının müdavimleri ile yaptığı görüşmeleri açıklamak zorundadır.

Görünen o ki; Necmettin Erbakan’ın yerine Tayyip Erdoğan’ı hazırlayanlar, çökmekte olan ve halktaki inandırıcılığını her geçen gün kaybeden AKP iktidarının yerine de Ali Babacan’ı hazırlıyor. Ali Babacan’ın, ekonomi teknoratlığı üzerinden parlatılmasının ve AKP’nin bugüne kadar taşıdığı küresel menfaat bekçiliği bayrağını devralmasının hesapları yapılıyor.”

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ZEYNEP KOREL'İN HAYATI NEDEN TEHLİKEDE?12 Kasım 2019 Salı 16:02
  • MEHMET ALİ ERBİL'DEN ÜZEN HABER: AMELİYAT OLUYOR12 Kasım 2019 Salı 15:55
  • HABERTÜRK CANLI YAYININDA HARARETLİ TARTIŞMA!12 Kasım 2019 Salı 15:44
  • DEMET AKALIN POLEMİKSİZ DURAMIYOR!12 Kasım 2019 Salı 15:04
  • SILA-HAZAR AMANİ ÇİFTİ AŞKA GELDİ!12 Kasım 2019 Salı 14:40
  • SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ZİYARETİ ÖNCESİ TRUMP’A SKANDAL MEKTUP!12 Kasım 2019 Salı 13:42
  • ERDOĞAN: NATO NE İŞE YARAR!12 Kasım 2019 Salı 13:31
  • AKŞENER: SAYIN ERDOĞAN, İNSANIMIZI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKTAN BIKMADIN MI?12 Kasım 2019 Salı 13:04
  • İMAMOĞLU, LONDRA’YA GİDİYOR… FİNANS DÜNYASIYLA BULUŞACAK!12 Kasım 2019 Salı 12:43
  • NURGÜL YEŞİLÇAY AŞKINI KORUMAYA ALDI!12 Kasım 2019 Salı 12:26
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim