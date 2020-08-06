  • BIST 1.034
  • Altın 478,644
  • Dolar 7,2420
  • Euro 8,5968
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALibya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Babacan: Yine döviz kurlarını konuşuyoruz, yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor

»
Babacan: Yine döviz kurlarını konuşuyoruz, yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, artan döviz fiyatlarıyla ilgili olarak "Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor" dedi.

Bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten, daha sonra AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi Genel Başkanlığı'nı üstlenen Ali Babacan, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Babacan, "Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor" dedi.

Babacan, bu paylaşımına 7 Mayıs 2020'de yayınlanan bir videosunu da ekledi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:56
  • Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:31
  • Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?04 Ağustos 2020 Salı 16:13
  • Cumhurbaşkanlığına bağlı binlerce kişiye üç günde bir test mi yapılıyor?03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13
  • Ensar Vakfı, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:46
  • Osmanoğlu’ndan AKP’ye ‘Vahdettin’ çağrısı03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:26
  • İşte Emine Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi konuşması03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli talimat02 Ağustos 2020 Pazar 15:30
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır"31 Temmuz 2020 Cuma 07:04
  • "Asrın nankörü Ali Erbaş hariç'31 Temmuz 2020 Cuma 07:03
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim