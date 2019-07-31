BABACAN VEKİLLERLE ALAKALI NE AÇIKLAMADA BULUNDU?

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Bakan Ali Babacan'ın, milletvekili transferi konusunda "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediği iddia edildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Bakan Ali Babacan'la ilgili kulis bilgisi aktardı. Selvi, milletvekili transferine sıcak bakmadığını belirten Babacan'ın "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Siyasette yeni oyun planı" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'la ilgili kulis bilgisi paylaştı.

"YENİ BEYİNLERİ SİYASETE TAŞIMAYI AMAÇLADIĞI SÖYLENİYOR"

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan cephesinde de gelişmeler var. Babacan'ın milletvekili transferine sıcak bakmadığı biliniyordu. Babacan'ın 'Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar' dediği ifade ediliyor. Milletvekili transferi peşinde değil ama bazı özel görüşmeler yaptığı biliniyor. Babacan'ın AK Parti'den ayrılanlar şeklinde bir parti kurmak yerine liberal, merkez sağ ve soldan yeni beyinleri siyasete taşımayı amaçladığı söyleniyor. Babacan'ın bir yandan da Erdoğan'ı kolladığı ifade ediliyor. Birlikte yola çıktıkları isimlere göre Babacan'ın Erdoğan faktörünü daha çok dikkate aldığı söyleniyor.