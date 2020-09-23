Babacan: Bunlar daha iyi günler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. "Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Bunlar daha iyi günler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, corona virüsü yendikten sonra ilk kez canlı yayına çıktı. Dört dönem milletvekilliği, Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları, Başbakan Yardımcılığı yaptığı AKP’den istifa edip DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘tüketici güven endeksi’ hesaplamasında yaptığı değişikliği değerlendirdi; hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Babacan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

GERÇEKLERİ SÖYLEYENLERE KARŞI ATAK BAŞLIYOR

* İktidardaki iki parti de gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri söyleyenlere karşı bir atak başlıyor. Salgınla mücadelede büyük bir emek var ama eski güven kalmadı. Verilere güven yok. Sağlık Bakanı’nın Türkiye genelinde açıkladığı hasta sayısından daha fazla hasta Ankara’da var. Hükümetin sonuçları daha iyi göstermesi yanlış. Yöneticilerde ‘moral bozmayalım’ eğilimi oluyor, bu kabul edilemez. Gerçek tabloyu ortaya koyacaksınız ki insanlar daha dikkatli daha tedbirli olsun.

ESNAFIN ENFLASYONU YÜZDE 30-50 CİVARINDA

* Ekonomide moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım. TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflasyon TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok yüksek. Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. ‘Devlet doğruyu söylemiyor’, ‘TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamıyor’ hissiyatı olduktan sonra yatırımcı neden yatırım yapsın? Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede yatırım olmazsa isşizlik sorunu nasıl çözeceksiniz. Hükümet en doğru adımları atsa bile işsizliği çözmek zaman alacak.

TÜRKİYE TEK BİR KİŞİNİN KARARIYLA YÖNETİLMEZ

* Burası küçük bir ada ülkesi değil öyle olsa Cumhurbaşkanı kontrol edebilir ama burası çok büyük bir ülke, tek adamla, tek karar merciiyle yönetilemez. Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi geçileli ülke fakirleşiyor. Geçen sene Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 0.9, Türkiye yönetilemiyor. Meclisiniz güçlü, yargınız bağımsız olacak. Dürüst, işini bilen kişilere yetki verip iyi sonuçlar bekleyeceksiniz.

HAZİRAN 2018’DEN SONRA TEPETAKLAK

* (Tüketici güven endeksi hesaplamasında yapılan değişiklik) Rakamı ister 80 ister 90 açıklayın. Verilerle oynayarak güveni artırmak beyhude çaba. İnsanlarımız gerçekleri görüyor. Hangi veriye bakarsanız bakın Haziran 2018’den sonra tepetaklak.

HÜKÜMET ELİNİ MERKEZ BANKASI’NDAN ÇEKSİN

* Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükümetin, elin ayağını Merkez Bankası’ndan çekmesi lazım.

ORTA VADELİ PLANI AÇIKLAMIYORLAR

* Ocak ayında 40 katrilyon akçeye el koydular. Orta vadeli ekonomi planı zamanı geçmesine rağmen hükümet tarafından açıklanmadı. Dolar kurunun yükselmesinin önüne geçmek için bir adım atılmış olurdu. Hükümeti bir kez daha 8 Ağustos'ta yayınladığımız çözüm önerilerini uygulamaya çağırıyoruz.