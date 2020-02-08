Ankara Çubuk’a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız’ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.
Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma’nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.
‘YOL KENARINA BIRAKTIM’
Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, “İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum” dediği öğrenildi.
Baba Yıldız’ın okul çıkışına giderek kızı Şeyma’yı “Gel seni biraz arabayla gezdireyim, baba kız konuşuruz” diye araca bindirdiği bildirildi. Şeyma’nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına “Kahramanım” notuyla paylaştığı kaydedildi.
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Baba Değil Katil
Ankara Çubuk’a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız’ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.
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