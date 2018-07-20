Azra Akın sosyal medyayı salladı!

2002 Türkiye ve Kainat Güzeli Azra Akın, bikinili fotoğrafıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Azra Akın, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozla sosyal medyanın gündemine düştü. Geçtiğimiz ay, 3 aylık hamile olduğunu açıklayan güzel, uzun süredir bikinili fotoğraf yayınlamıyordu.

Ağustos 2017'de Atakan Koru ile dünya evine giren Azra Akın, evlendikten neredeyse bir yıl sonra kumlar üzerinde çekilmiş profesyonel fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşması dikkati çekti.

Azra Akın, instagram paylaşımına, "Bana kum, güneş ve deniz ver" notunu düştü. Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, fit görüntüsü ile takipçilerinden tam not aldı.

Fotoğrafına binlerce beğeni gelen Akın, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.