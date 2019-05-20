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AZMİ EKİCİ ÇARPICI YORUMDA BULUNDU

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AZMİ EKİCİ ÇARPICI YORUMDA BULUNDU
" 'BEKA VE KÜRDİSATAN'A GİDİN' SÖYLEMİ SEÇİMİ KAYBETTİRDİ"

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, 31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Beka" ve "Kürdistan" söyleminin HDP seçmenini küstürdüğünü ve seçimi kaybettirdiğini ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerini ve İstanbul'da alınan seçim sonuçlarını yorumlayan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

" 'BEKA VE KÜRDİSATAN'A GİDİN' SÖYLEMİ SEÇİMİ KAYBETTİRDİ"

AK Parti Milletvekili Azmi Ekinci, 31 Mart seçimlerine ilişkin Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'a konuştu. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ekinci, 'Beka ve Kürdistan'a gidin' söyleminin HDP seçmenini küstürdüğünü ve seçimi kaybettirdiğini söyledi.

"HDP TABANI HEMEN HEMEN TÜMÜYLE O TARAFA KAYDI..."

23 Haziran'da her şeyin yoluna gireceğini düşündüğünü ifade eden Ekinci "HDP oyları İmamoğlu'na nasıl gitti? " sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Bizim beka konusundaki sert söylemlerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın terörle irtibat ve iltisak halinde bulunan HDP üst düzeyleri için söylediği ''Teröristsiniz, beğenmiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, oraya gidin'' cümlelerinin alınıp manipüle edilmesiyle HDP tabanının hemen hemen tümüyle o tarafa kayması…"

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