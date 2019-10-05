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“AZİZE” DİZİSİNİN FRAGMANI YAYINLANDI!

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“AZİZE” DİZİSİNİN FRAGMANI YAYINLANDI!
Yeni sezonda ekranlara bir dizi daha ekleniyor.. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Kanal D ekranlarında ekranlara merhaba diyecek Azize dizisinin konusu ve oyuncuları dizinin bekleyenler tarafından merak ediliyor. Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve duyurulara göre başlama tarihi net olarak belli değil. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizide imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak. Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’in kaleme aldığı, Azize Ekim ayında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.

 

AZİZE 1. BÖLÜM FRAGMANI

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