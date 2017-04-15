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Aziz Yıldırım'dan tarihi karar

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Aziz Yıldırım'dan tarihi karar
Finansal Fair Play, Fenerbahçe'nin yeni sezonda taktik değiştirmesine sebep oldu. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmeleri sona erecek Volkan Demirel ve Hasan Ali ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin bu futbolculara yapacağı teklif ise devrim niteliğind

Ancak yönetim UEFA Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle ilk olarak bu iki futbolcuyla TL üzerinden anlaşma yapma kararı aldı.Yaşanan kur artışlarından etkilenmemek için işi sıkı turan sarı-lacivertliler yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Volkan Demirel'e 1+1 sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon lira teklif edecek.Yönetimin Hasan Ali'nin de sözleşmesini uzatmak istediği, bu oyuncuya da yıllık 3 milyon lira teklif edeceği ifade edildi.

ALTYAPIYA ÖNEM VERİLECEK

Sözleşmede Türk Lirası'na dönme planlarının yanı sıra sarı-lacivertliler altyapıya daha çok önem verme kararı aldı. Amatör branşlardaki başarının aksine futbolda maliyetli transferlere rağmen beklediğini bir türlü elde edemeyen yönetim, bundan sonra altyapıya daha çok eğilecek.Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin sadece oyuncu satın alan bir kulüp değil altyapıdan oyuncu yetiştirip kadrosuna katan bir kulüp haline gelmesi için kurmaylarına direktifler verdi.

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