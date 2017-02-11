Aziz Yıldırım Zülfü Livaneli'nin konserinde neden ağladı?

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Livaneli'nin konserde Aziz Yıldırım'ın duygulandığını gördüğünü ve neden ağladığının sebebini yazdı.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında, Zülfü Livaneli’nin yeni kitabının 250 bin satışını kutladıklarını yazdı ve Zülfü Livaneli’nin Aziz Yıldırım’la ilgili anlattıklarını paylaştı.

Semercioğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Zülfü Livaneli’nin kasım ayında Zorlu PSM’de verdiği 50’nci yıl konseri müthişti.

“Devamı gelecek mi bu konserlerin?” diye sordum sanatçıya.

Gelmeyecekmiş.

“Livaneli orkestrası var, çalıyorlar. Şarkıları elden ele başkaları söylemeye devam etsin, ben edebiyata ağırlık vereceğim” dedi Zülfü Abi.

Bu arada “Bir Kuşaktan Bir Kuşağa” adlı albümü 50 bin satış rakamını geçti ki, bu rakamı aşan bir de Sezen Aksu var.

Söz Zorlu PSM’deki konserden açılınca o geceyle ilgili ilginç bir gözlemini anlattı Zülfü Livaneli.

Konserde unutulmaz şarkılarını söylerken seyircinin pek çoğunun duygulandığını görmüş sahneden.

Sonrasını şöyle anlattı:

“Baktım herkes bir yandan şarkılara eşlik ediyor, bir yandan ağlıyor. O sırada en ön sırada oturan Aziz Yıldırım’a gözüm takıldı. Onun da hüzünlendiğini, gözlerinin dolduğunu fark ettim.

Kendi kendime düşündüm, Aziz Yıldırım benim şarkılarıma neden ağlar acaba diye... Sonradan aklıma geldi, o da hapis yattı ya...”

Bunu duyunca hemen “Ben bunu yazarım” dedim.

Zülfü Livaneli, “Sana da bir şey anlatmaya gelmiyor” deyip önce itiraz etti ama ben izni aldım sonunda…”