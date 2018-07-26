Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün mali durumunu açıklamasının ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın Koç'un sözlerine sert bir şekilde cevap verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün 'Camiaya Sesleniş' adlı programda kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu tüm yönleriyle ortaya koyarken bu açıklamaların yankısı sürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün borcunun 621 milyon Euro, yani 3.4 milyar TL olduğu ortaya çıkarken gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Seçim çalışmaları sırasında İzmir'de üyelerle buluştuğu toplantıda "350 ile 400 milyon Euro arasında Fenerbahçe'nin borcu var. Bunun yanında da Fenerbahçe'nin mal varlığı, bizim aldığımız... Zaten öncesinde ne 1 metrekare arsa, ne de tapu vardı. Yönetim olarak aldığımız arazilerle, şu andaki mali tabloda; bunlar Fenerbahçe'nin borçlarını kapatacak pozisyonda. Satma kararı alırsak, borçları sıfırlarız" ifadelerini kullanan Yıldırım'ın, Koç'un açıkladığı miktarlar sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı henüz bilinmeyen Yıldırım'ın mali konulardaki eleştirilere cevap verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

ÇARPICI İDDİA

Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi.

Yıldırım'ın yakın çevresine şu sözleri söylediği belirtildi: "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Yazıklar olsun.

Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında her şeyi tek tek açıklayacağım." Aziz Yıldırm'ın yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Borcun 621 milyon Euro olduğu doğru değil" dediği öğrenildi.