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Aziz Yıldırım niçin ifade verdi

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Aziz Yıldırım niçin ifade verdi
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'daki avukatların yargılandığı FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi.

Tanık olarak ifadesi alınan Aziz Yıldırım şunları söyledi:  “Sanık Ali Fuat Babatan’ı tanımıyorum. Ben bir dönem Fenerbahçe Kulübü’nün başkanlığını yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı.

Hatta bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında ben gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na gerekli bilgileri de vermiştim.

Şike Davası’nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını basın açıklamasında belirtmiştik. Şike davası ile alakalı da davanın çözümü ile alakalı bize gelen bir talep de olmadı. Davanın çözümü ile ilgili gelen de olmadı.Ben kendi davamızla alakalı çıkan dedikodularla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na gerekli şikayetleri yapmıştık. Bu konu ile alakalı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini biliyorum.”

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