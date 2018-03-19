Aziz Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı Fenerbahçe'yi böldü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunarak; "Futbolu yöneten kurum iflas etmiş durumda" dedi. Yıldırım; Ali Koç'un başkan adaylığının Fenerbahçe'yi böldüğünü söyledi.

Sarı-Lacivertli Kulübün Başkanı; hakem kararlarının Fenerbahçe'ye verdiği zarardan da bahsederek; "Başta Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor" dedi.

Aziz Yıldırım'ın birbirinden önemli açıklamaları şöyle:

"SİYASET İÇERİSİNDE LOBİ Mİ YAPMAMIZ GEREKİYOR?"

"İçeride veya dışarıda, her maç, maç sonucuna etki edecek, aleyhimizde hakem kararları veriliyor. Açıklama yapıyoruz, hemen disipline sevk ediliyoruz. Kurumlar arası ilişkiler ile çözüm arıyoruz, yine hakkımız yeniyor. İlla normal çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız veya siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor?"

"Sezon başından bu yana birçok maçta hakemlerin niyeti daha 1. dakikadan itibaren çok açık. Bizim oyunumuzun iyi veya kötü olması bizi bağlayan bir durum. 'Fenerbahçe de iyi oynamadı' argümanı boş bir argümandır. Futbol bir sonuç oyunudur. Siz hakemler olarak sonuca bu kadar etki edecek kararlar alırsanız biz sizin içtenliğinize nasıl inanacağız? Aykut hoca haftalardır aynı şeyi söylüyor, yaratılan baskı ile topu taça atan futbolcunun taç atışı kullanmasına mani olamayan ve taç atışını hak eden tarafa dahi veremeyen bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkarabilecek? Hakemler art arda verdikleri kararlarla karşımızdaki rakiplerimizi gol pozisyonuna sokarken, nizami golümüzü veremiyorsa ya da gol umudu olan pozisyonu kesiyorsa nasıl olur da adil yarışmadan söz edebileceğiz? Futbol programlarında golle sonuçlanan pozisyonlar yorumlanırken gol pozisyonunun hemen öncesinde hakemin arka arkaya verdiği kararlarla topun oraya kadar taşındığı gözükmüyor ki yorumlanabil

Sarı-Lacivertli Kulübün Başkanı; hakem kararlarının Fenerbahçe'ye verdiği zarardan da bahsederek; "Başta Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor" dedi.

Aziz Yıldırım'ın birbirinden önemli açıklamaları şöyle:

"SİYASET İÇERİSİNDE LOBİ Mİ YAPMAMIZ GEREKİYOR?"

"İçeride veya dışarıda, her maç, maç sonucuna etki edecek, aleyhimizde hakem kararları veriliyor. Açıklama yapıyoruz, hemen disipline sevk ediliyoruz. Kurumlar arası ilişkiler ile çözüm arıyoruz, yine hakkımız yeniyor. İlla normal çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız veya siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor?"

"Sezon başından bu yana birçok maçta hakemlerin niyeti daha 1. dakikadan itibaren çok açık. Bizim oyunumuzun iyi veya kötü olması bizi bağlayan bir durum. 'Fenerbahçe de iyi oynamadı' argümanı boş bir argümandır. Futbol bir sonuç oyunudur. Siz hakemler olarak sonuca bu kadar etki edecek kararlar alırsanız biz sizin içtenliğinize nasıl inanacağız? Aykut hoca haftalardır aynı şeyi söylüyor, yaratılan baskı ile topu taça atan futbolcunun taç atışı kullanmasına mani olamayan ve taç atışını hak eden tarafa dahi veremeyen bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkarabilecek? Hakemler art arda verdikleri kararlarla karşımızdaki rakiplerimizi gol pozisyonuna sokarken, nizami golümüzü veremiyorsa ya da gol umudu olan pozisyonu kesiyorsa nasıl olur da adil yarışmadan söz edebileceğiz? Futbol programlarında golle sonuçlanan pozisyonlar yorumlanırken gol pozisyonunun hemen öncesinde hakemin arka arkaya verdiği kararlarla topun oraya kadar taşındığı gözükmüyor ki yorumlanabilsin? Buradan açıkça söylüyorum; ligin kaderi tamamen hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor ve bu kararlarda maalesef adalet yok."

sin? Buradan açıkça söylüyorum; ligin kaderi tamamen hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor ve bu kararlarda maalesef adalet yok."