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Aziz Sancar'dan aşı açıklaması

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Aziz Sancar'dan aşı açıklaması
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, "Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." dedi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları, birçok ülkede hız kazanmış durumda.

Aşı üretmeye çalışan ülkelerinde yanında Çin, Rusya, Almanya gibi ülkeler de aşılarının test aşamalarından olumlu sonuçlar aldı.

Türkiye de Çin, Rusya ve Almanya'dan çeşitli miktarlarda aşı siparişleri vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta sağlık olmak üzere, halka örnek olma noktalarında da aşının büyük önem taşıdığını belirterek, aşı olacağını söylemişti.

AZİZ SANCAR, AŞIYA SICAK BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli de aşıya karşı olumlu görüşlerini iletmiş, aşı yaptıracağını duyurmuştu.

Siyasi isimlerin yanında, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar da aşıya sıcak baktığını duyurdu.

"TÜRK HEKİMLERİNİN TAVSİYELERİNE UYARDIM"

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Türk bilim insanı Aziz Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım." ifadesini kullandı.

"KANUNEN CEZALANDIRILMALILAR"

Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin Aziz Sancar adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar, kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır." dedi.

"AŞININ PARTİSİ YOK"

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır.

Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim.

Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim.

Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

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