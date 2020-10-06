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Azerbaycan'a destek ziyareti! Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de...

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Azerbaycan'a destek ziyareti! Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini iletmek için Bakü'de bir dizi temaslarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, kritik görüşme sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Kahraman Azerbaycan halkı, Azerbaycan’ın kendi öz topraklarında Ermenistan saldırganlığına karşı yürüttüğü harekat döneminde özellikle bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek için bugün Azerbaycan2ı ziyaret ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve Türk halkının sizlere selamlarını getirdim. Her daim Azerbaycan2ın yanında olacağız, bugün de yarın da.

Bir kere daha şunu tüm dünyaya güçlü bir şekilde söylemek istiyorum. Yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır. Tüm kararlara rağmen bugüne kadar kurtarılamadı ve Ermenistan’ın çekilmesi konusunda uluslararası toplumun somut bir adımı olmadı. BM’nin kararları uygulanmadı. Aynı şekilde AGİT kararları da uygulanmadı. 1 milyondan fazla kaçkın göçkün kardeşimiz kendi evlerine dönmek için bekliyor. Tüm bunlara rağmen her zaman saldıran Ermenistan oldu.

Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlerine saldırmaya başladı, bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Cenevre Sözleşmesi’nin ihlalidir. Esasen Ermenistan’ın içine düştüğü durumun da göstergesidir.

Azerbaycan hiçbir zaman sivil yerleşim yerlerini hedef almadı.

Ermenistan ile Azerbaycan’ı eşit mesafede tutmak ya da eşit mesafede yaklaşmak bu iki ülkeye işgalciyi ödüllendirmek anlamına gelir. Dünya haklının yani Azerbaycan’ın yanında yer almalıdır. Bugün bakıyoruz dünyadan gelen çağrılara; “Hemen ateşkes, derhal ateşkes” peki ne olacak ateşkes olduğunda? Yine aynısı yaşanacak. Ermenistan bu sefer tekrar Azerbaycan’a saldıracak, Eylül’de de Tovuz’a saldırmıştı. Ermenistan’a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? 30 senedir aynı çağrılar.

30 yıldır Ermenistan işgalin tadını çıkartıyor ve son zamanlarda fütursuzca, işgal ettiği topraklara Ortadoğu’dan getirdiği Ermenileri yerleştiriyor. Uluslararası toplum artık bunun böyle gitmeyeceğini artık görmesi gerekiyor.

Tabii ki biz Azerbaycan’ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz ve tüm dünyanın da haklının yanında olması için gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan’ın haklı davasını savunmaya devam edeceğiz.

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