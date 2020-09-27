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Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

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Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.
Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.
 
Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı,  Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı. 

Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
 
Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Son dakika... Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
 
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